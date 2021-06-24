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  4. Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

24.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Ağrı'da, kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ayşegül Bayram, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Eleşkirt ilçesinin Yağmurlu köyünde yaşayan Bayram, ocaktaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yandı.

Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Bayram, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Sağ kolu ve iki ayağının çeşitli yerlerinde 2. derecede yanıklar oluşan Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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