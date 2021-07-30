Kayra Sayit'in madalya umudu sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde 3 mücadeleye çıkan ve son olarak Japon rakibine yenilen milli judocu Kayra Sayit, repesaj maçında bronz madalya kovalayacak.

Nippon Budokan'daki karşılaşmaların 1. Turu'nda Sayit Kamerunlu Hortence Mballa ile karşı karşıya geldi. Rahat bir oyun sergileyen milli sporcu, rakibini waza-ari ile mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Tur'da Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşı karşıya gelen Milli sporcumuz ilk turdaki gibi rahat bir oyun sergiledi ve rakibini ippon ile yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayra Sayit, çeyrek final mücadelesinde ise Japon Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu.

Milli sporcumuz bronz madalya mücadelesi için Güney Koreli Mijin Han ile repesaj karşılaşmasına çıkacak.

