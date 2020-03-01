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Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginin 16.haftasında lider Talasgücü Belediyespor, rakibi Kayseri Yolspor’u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Stat: Erkilet 2 Nolu SahaHakemler: Ahmet Çıtak xx, Mustafa Kalaycı xx, Furkan Karataş xxKayseri Yolspor U19: İmdat Mercan x, Murat Akbulut x, Hamit Doğan x, Efekan Çimen x, Okan Kılıç x, Tevfikcan Albayrak x, (Yakup Bülbül x dk.25) İbrahim Doğukan Örnek x, Yunus Güneri x, ( Kasum Argun x dk.75), Mustafa Saylağ x, Samet Uçar x, Bahattin Ardıç x (Ali Osman Ergüner x dk.80)Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xx, Uğur Taşpınar xxx, ( Hanifi Güray xx dk.75), Ahmet Karahan xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, (Muhammet Aktan xx dk.75), Emrecan Akkaya xxx, (Muharrem Sahar xx dk.67), Kubilay Kaan Türk xxx, Abdulsamed Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx,Goller: Bahattin Ardıç (dk.49) (Kayseri Yolspor U19), Kubilay Kaan Türk (dk.18 ve dk.60), Ali Avcı (dk.22), Melih Faruk Demir (dk.60), Muharrem Sahar (dk.70), Kaan Haydar Şahin (dk.85) (Talasgücü Belediyespor U19)

Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginin 16.haftasında lider Talasgücü Belediyespor, rakibi Kayseri Yolspor’u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Erkilet 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Mustafa Kalaycı xx, Furkan Karataş xx
Kayseri Yolspor U19: İmdat Mercan x, Murat Akbulut x, Hamit Doğan x, Efekan Çimen x, Okan Kılıç x, Tevfikcan Albayrak x, (Yakup Bülbül x dk.25) İbrahim Doğukan Örnek x, Yunus Güneri x, ( Kasum Argun x dk.75), Mustafa Saylağ x, Samet Uçar x, Bahattin Ardıç x (Ali Osman Ergüner x dk.80)
Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xx, Uğur Taşpınar xxx, ( Hanifi Güray xx dk.75), Ahmet Karahan xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, (Muhammet Aktan xx dk.75), Emrecan Akkaya xxx, (Muharrem Sahar xx dk.67), Kubilay Kaan Türk xxx, Abdulsamed Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx,
Goller: Bahattin Ardıç (dk.49) (Kayseri Yolspor U19), Kubilay Kaan Türk (dk.18 ve dk.60), Ali Avcı (dk.22), Melih Faruk Demir (dk.60), Muharrem Sahar (dk.70), Kaan Haydar Şahin (dk.85) (Talasgücü Belediyespor U19)

Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta

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İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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