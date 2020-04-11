Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı: "Hep birlikte güleceğiz”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, kurallara riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle müsabakaların ertelenmesinin ardından kulüplerde bekleyiş devam ediyor. Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı yaptığı açıklamada, “Görünmeyen bir düşman var ve onunla savaşıyoruz. Biz el ele tutuştuğumuz zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman tüm düşmanları yeneriz. Yönetenlerin prensiplerine uymamız gerekiyor. Spor camiası olarak mümkün olduğu kadar evde kalmamız gerekiyor. Siz yeter ki evde kalın, güzel günler yakın. Yine maçlarımız başlayacak ve arada bir kavga etsek de hep birlikte güleceğiz” dedi.

