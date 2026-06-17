Kayseri’de amatör maçta hakeme saldırı! Mücadele tatil edildi

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu’nda ligin 13. haftasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında hakemin verdiği karara tepki gösteren Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu oyuncular hakeme saldırdı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrası hakemler soyunma odasına gitti ve alınan güvenlik önlemleri sonrası hakemler Develi’den ayrıldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşma 2-1 Cırgalanspor lehine devam ederken Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu ekibin hakeme saldırması sonrası maç tatil edildi. Saldırıya uğrayan hakemin olayın ardından şikayetçi oldukları öğrenildi. Karşılaşma ile ilgili kararı Kayseri İl Disiplin Kurulu verecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır