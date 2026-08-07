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Süper Lig'e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid'den Sörloth kararı

Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid'in Norveçli golcü için 40 milyon euro bonservis beklediği öne sürülürken, yıldız futbolcunun yüksek maaşlı bir teklif gelmesi halinde Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig'e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid'den Sörloth kararı
Cevdet Berker İşleyen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Atletico Madrid, hücum hattında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth ile yolların ayrılması ihtimaline karşı bonservis beklentisini netleştirdi. Haberde, İspanyol kulübünün Norveçli golcünün transferi için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Süper Lig e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid den Sörloth kararı 2

Habere göre Sörloth, takımdan ayrılma fikrine olumlu yaklaşıyor. Deneyimli golcünün Türkiye'de forma giymeye de sıcak baktığı ancak bunun gerçekleşmesi için oldukça yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme beklediği belirtildi.

İLK HEDEF VLAHOVIC

Süper Lig e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid den Sörloth kararı 3

Atletico Madrid'in, Sörloth'un ayrılması halinde hücum hattını Dusan Vlahovic ile güçlendirmeyi planladığı öne sürüldü. İspanyol ekibinin, Juventus'ta forma giyen Sırp golcüyü listenin ilk sıralarında tuttuğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Süper Lig e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid den Sörloth kararı 4

Öte yandan Dusan Vlahovic'e ilgi gösteren kulüpler arasında Beşiktaş'ın da yer aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Sırp yıldızın transferini yakından takip eden ekiplerden biri olduğu kaydedildi.

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