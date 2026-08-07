Süper Lig'e gelme şartı belli oldu! Atletico Madrid'den Sörloth kararı

Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Atletico Madrid, hücum hattında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth ile yolların ayrılması ihtimaline karşı bonservis beklentisini netleştirdi. Haberde, İspanyol kulübünün Norveçli golcünün transferi için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Habere göre Sörloth, takımdan ayrılma fikrine olumlu yaklaşıyor. Deneyimli golcünün Türkiye'de forma giymeye de sıcak baktığı ancak bunun gerçekleşmesi için oldukça yüksek maaş içeren cazip bir sözleşme beklediği belirtildi.

İLK HEDEF VLAHOVIC

Atletico Madrid'in, Sörloth'un ayrılması halinde hücum hattını Dusan Vlahovic ile güçlendirmeyi planladığı öne sürüldü. İspanyol ekibinin, Juventus'ta forma giyen Sırp golcüyü listenin ilk sıralarında tuttuğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Öte yandan Dusan Vlahovic'e ilgi gösteren kulüpler arasında Beşiktaş'ın da yer aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Sırp yıldızın transferini yakından takip eden ekiplerden biri olduğu kaydedildi.