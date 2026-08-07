Süper Lig devi 1 ayda yaka paça göndermişti! Real Madrid servet ödeyip aldı

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda İstanbul'a getirerek denemeye aldığı ancak kadroya dahil etmediği Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande, dünya futbolunun en büyük transferlerinden birine konu oldu.

FENERBAHÇE'DE DENEMELERE ÇIKMIŞTI

Henüz 17 yaşındayken DME Academy'den ayrılarak Fenerbahçe için İstanbul'a gelen genç yetenek, sarı-lacivertli ekiple yaklaşık 1 ay boyunca deneme antrenmanlarına katılmıştı. Teknik heyetin kararıyla herhangi bir resmi sözleşme imzalanmadan takımdan ayrılan Diomande, ardından İspanyol temsilcisi Leganes'e imza attı.

Leganes'te sergilediği başarılı performansın ardından 20 milyon Euro karşılığında Alman kulübü RB Leipzig'e geçen 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

REAL MADRID İLE 7 YILLIK İMZA

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, uzun süren pazarlıkların ardından RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. İspanyol devinin, Diomande'nin bonservisi için 125 milyon Euro net + 15 milyon Euro bonus ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fildişi Sahilli yıldız oyuncu ile 7 yıllık resmi sözleşme imzalanırken, genç yetenek 2033 yılına kadar Eflatun-beyazlı formayı giyecek ve Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.