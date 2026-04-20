Kayseri'de kaos! Skora dayanamadı! Aldığı oyuncuyu hemen çıkardı

Kayserispor’un Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadele, hem alınan sonuç hem de teknik direktör Erling Moe’nin radikal kararlarıyla geceye damga vurdu.

KAYSERİSPOR’DA SİSTEM ÇÖKTÜ, MOE NEŞTERİ VURDU: İLK YARIDA 2 GOL, 4 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Kayserispor, kâbus gibi bir ilk yarıyı geride bıraktı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Erling Moe'nin maçın gidişatına müdahale etmek için yaptığı hamleler ve takımın hücum hattındaki kısırlığı dikkat çekti.

SAVUNMA ZAFİYETİ ERKEN BAŞLADI

Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Kayserispor, henüz 5. dakikada Bayo’nun golüne engel olamayarak yenik duruma düştü. İlk yarının son anlarında, 45+1’de Camara’nın kaydettiği golle fark ikiye çıkarken, soyunma odasına 2-0’lık skorla gidildi.

RAMAZAN CİVELEK’E ŞOK HAMLE: 12 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Maçın en dikkat çeken olayı ise teknik direktör Erling Moe’nin oyuncu tercihleri oldu. Mücadelenin 34. dakikasında oyuna dahil edilen Ramazan Civelek, performansından memnun kalmayan Moe tarafından devre arasında oyundan alındı. Moe, maçın ikinci yarısına başlarken Ramazan da dahil olmak üzere toplamda 4 değişiklik birden yaparak takımda köklü bir revizyona gitti.

KAYSERİSPOR'UN "İLK YARI" KÂBUSU SÜRÜYOR

Gaziantep deplasmanının da ilk yarısında fileleri havalandıramayan Kayserispor, bu sezonki en çarpıcı istatistiğini bir kez daha yineledi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de geride kalan 30 maçın 29’unda ilk yarılarda gol sevinci yaşayamayarak hücumdaki etkisizliğini sürdürdü.