SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayseri'de kazanan çıkmadı!

Kayseri'de kazanan çıkmadı!

22.11.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. İşte maçtan detaylar...

Kayseri'de kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle öne geçerken, Göztepe bu gole 82. dakikada Dino Arslanagic ile cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 16, Göztepe ise 10 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Başkandan sert sözler! 2 puanımız gasp edildiBaşkandan sert sözler! 2 puanımız gasp edildi
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''

''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''

İşte Terim'in alacağı ceza

İşte Terim'in alacağı ceza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.