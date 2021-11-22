Kayseri'de kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle öne geçerken, Göztepe bu gole 82. dakikada Dino Arslanagic ile cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 16, Göztepe ise 10 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

