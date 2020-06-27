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  4. Kayseri’den 2 hakem terfi etti

Kayseri’den 2 hakem terfi etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF), Kayseri Bölgesi hakemleri Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi'yi A Klasman hakemleri listesine dahil etti.

Kayseri’den 2 hakem terfi etti

2019-2020 sezonunda B Klasmanda görev yapan Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi başarılı performansları ile bir üste terfi ettiler. Bu sene çıktıkları maçlarda başarılı performans sergileyerek gözleri üstlerine çeken Kayseri Bölgesi Hakemleri Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi, A Klasman Hakem sınıfına yükseldi.

Türkiye’de gelecek vaat eden hakemlerin yer aldığı 68 isimden ikisi olan Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi yeni sezonda Türkiye Bedensel Engelliler Süper Lig Basketbol müsabakalarında görev yapacaklar.

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