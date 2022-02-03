Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.
Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Kayseri-Develi kara yolunda trafiği iki taraflı olarak yeniden ulaşıma açtı.
Trafik ekipleri, tipinin devam ettiği bölgede kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.
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