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Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

03.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Kayseri-Develi kara yolunda trafiği iki taraflı olarak yeniden ulaşıma açtı.

Trafik ekipleri, tipinin devam ettiği bölgede kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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