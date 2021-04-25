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Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

25.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kadın Futbol Ligi'nde D gruplarındaki karşılaşmalar bugün tamamlandı ve gruplarında ilk iki sırayı alarak isimlerini çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu.

Antalya'daki Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda D Grubu’nda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı 2-2 beraber kalırken, Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Konak Belediyespor D Grubu'nu 7 puanla lider tamamlarken, Kayseri Gençlerbirliği ise 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kayseri Gençlerbirliği D Grubu'nda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Mağlup olmayan gruptan çıkmayı başaran Kayseri ekibi Gençlerbirliği büyük bir başarıya imza attı.

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ'NİN D GRUBU'NDA ALDIĞI SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Konak Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-0

Krd. Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği 0-1

Kocaeli Bayan Futbol-Kayseri Gençlerbirliği 2-2

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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