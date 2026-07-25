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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig’e hazırlanıyor

Bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi’nde Kayseri’yi temsil edecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün Teknik Sorumlusu Enes Karakaya, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig’e hazırlanıyor

Sümer Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Enes Karakaya yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, çift kale maç ile devam etti.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig’e hazırlanıyor 1

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Enes Karakaya, "Pazartesi günü itibariyle sezonu açtık. Yaklaşık 20 oyuncuyla başladık. Özellikle kendi milli oyuncularımız, yerli öz kaynaktaki oyuncularımızla başladık. Yaklaşık 12 tane yabancı, 3 tane de yine yerli oyuncu transferimiz var. Şehri Süper Lig’de temsil edeceğiz. En iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çocuklar yüksek tempoda çalışıyor. Tempo yoğun. Alışık olmadıkları bir tempo ama çok özverili, iştahlı ve istekliler. Zamanla onlar beni tanıyacak, ben onları tanıyacağım. İnandığım bir gerçek var; birkaç hafta sonra onlar benim kimliğime bürünecekler. Bizim kimliğimiz de şu; olduğumuz yerde dürüstlük, adalet ve tempo, elimizden geldiğince azimle ve hırsla mücadele etmek, topa sahip olan, oyun oynayan, yüksek şiddetle baskılar yapan takım. Özellikle kendi şehrinde gelen takımların ismi fark etmeksizin yüksek tempoda yoğun bir şiddetle müsabakayı tamamlamak isteyen bir takım. Şu anda lige yaklaşık 1.5 aya yakın bir zamanımız var. Elimizden geldiğince öncelikle çocukları fiziksel olarak hazırlamak istiyoruz. Şu an için fiziksel eksiklerimiz var. Taktik antrenmanlarımıza başladık. İşin teknik taktik boyutu transferlerinde gelmesiyle zamanla biraz daha artacak. Önceliğimiz oyuncuları hazırlamak, sakat vermemek, onları fiziksel olarak bir seviyeye getirebilmek. Ayın 9’unda bir hazırlık maçımız olacak. Suudi Arabistan’dan gelen bir takım var. Yüksek İrtifa’da kamptalar. Onlarla bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Onların ardından yine 3 hazırlık maçı planladık. Süper Lig’deki takımlarla oynayacağız. Lige en iyi şekilde hazır girmeye çalışacağız. Takımın yüzde 100’ü ile girmesini zaten beklemiyorum. Yüzde 80’imizle lige girersek, ikinci veya üçüncü hafta maçından sonra yine yüzde 100’ümüze ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BU SENE LİGDE KALICI OLMAK"

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig’e hazırlanıyor 2

Ligdeki hedeflerinden de bahseden Karakaya, "Şehri Süper Lig’de temsil ediyoruz. Kolay değil, çok maliyetli bir iş. Çok yüksek maliyetlerle bu lige hazırlanan takımlar var. Biz elimizden geldiğince öz kaynaktaki oyuncularımızı bu ligde kullanmaya çalışacağız. Elimizde bir statü sıkıntısı var. Küçük yaş grubunu çok oynatamayacağız. Biz elimizden geldiğince oynatmak istiyoruz. Yetenekli, kaliteli çocuklar var ama yaşlarından dolayı lige uygunlukları yok. Onun için transferi çok yapmak zorunda kaldık. Sonuçta bu takım 3., 2. ve 1. Lig’de oynadı. Gönül isterdi ki takımın büyük bir bölümü ile devam edelim ama maalesef statü elimizi kolumuzu bağlıyor. Onlar da yine antrenmanlarda bulunacak. Bir sonraki yıla, kendi yaş grubundaki maçlara hazırlanacaklar" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor kadın futbol
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