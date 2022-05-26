Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi istifa etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin tamamının istifa ettiği bildirildi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bugün itibarıyla istifa kararlarını Kayseri OSB Bölge Müdürlüğüne verdikleri belirtildi.

"Kayseri OSB'de yeni bir güven ortamı oluşması adına" bu kararın verildiği aktarılan açıklamada, yönetim ile denetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin tamamının kararı imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu, yönetim kurulu yedek üyeleri Mehmet Beydilli ve Hasan Elcüman, denetim kurulu üyeleri Levent Somtaş ve Ali İstanbulluoğlu ile denetim kurulu yedek üyeleri İsmail Işık ve Selçuk Sancak'ın istifa ettiği kaydedildi.

