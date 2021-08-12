Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Geçtiğimiz gün açıklanan istihdam verileri ile sanayi üretim endeksi birbirini tamamlıyor. Bu veriler kimi çevrelerin ürettiği olumsuz bilgi ve dedikoduları da bertaraf etmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nursaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki OSB'lerde ve Kayseri OSB'de görülen ekonomik haraketliliğin, üretim endeksi verileri ile örtüştüğünü bildirdi.

Sanayi üretim endeksi ile istihdam verilerinin birbirini tamamladığına dikkati çeken Nursaçan, "Bu veriler kimi çevrelerin ürettiği olumsuz bilgi ve dedikoduları da bertaraf etmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Nursaçan, ekonomide güven ve istikrarın önemine işaret ederek, doğru ve olumlu verileri bile görmeyerek karamsarlık üretmeye çalışanlara prim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hem bir iş adamı hem OSB Üst Kurul Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri OSB Başkanı olarak, açıklanan verilerin doğruluğunu bildiğini aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Kayseri özelinde de bu veriden daha iyi durumda olduğumuzu biliyorum. Temelleri sağlam atılmış, krizlere karşı bağışıklık kazanmış, değişimlere ayak uydurmayı başarmış bir sanayi sektörüne sahibiz. Bu sektör, ülkemizin geleceğinin teminatı ve geleceğe güvenle bakmasındaki en büyük güçtür. Moral ve motivasyonumuzu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türk sanayisi, dirayetli sanayicisi sayesinde pandemi sürecinden avantajlı çıkmış, şu anda yeni bir çıkış, yeni bir yükseliş için güç toplamaktadır. Şu anda sadece bizim bölgemizde 100'ü aşkın dev yatırım için gün sayıyoruz. Bizim eksiğimiz, önce yetişmiş eleman, sonra yolumuzdaki taşların kaldırılması ve sonra da devlet desteğidir. Hayatında hiçbir işin ucundan tutmadan bir yerlere gelmiş, lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışanların tavsiyelerine de karnımız tok."

Nursaçan, verilerle ilgili şüphe edenleri sahaya inmeye davet ederek, "Söylediklerimden şüphe edenleri, Kayseri OSB'ye davet ediyorum. Meslek lisesi mezunu, eli tornavida tutan 5000 insanı bulup getirsinler, iş garantisi veriyorum. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

