YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi:

24.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim de memnun olduğumuz, çiftçimizin de memnun olacağı bir fiyat. Bize gelen tepkilerden bunu anlıyoruz"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatından memnun kaldıklarını bildirdi.

Akay, AA muhabirine, açıklanan fiyatın hem üreticileri hem de kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Açıklanan fiyatın şeker sektörüne hayırlı olmasını dileyen Akay, şunları kaydetti:

"Sayın Tarım ve Orman Bakanımız pancar alım fiyatını 1400, artı 50 kota tamamlama primiyle beraber 1450 olarak açıkladı. Tabi, maliyetlerdeki artışlardan dolayı zaten böyle bir ihtiyaç söz konusuydu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aralık ve ocak ayında pancar avans fiyatları üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve o tarihlerde ilk defa pancar avans fiyatları 1000 liraya kadar çıkarılmıştı ama sonrasında özellikle üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı fiyatın bir güncellenme ihtiyacı vardı. Şimdi hasat dönemi, bu hasat dönemi başlangıcında çiftçimiz tabi merakla pancar fiyatını bekliyordu. Bundan dolayı yapılan açıklama bence olumlu. Bunu değerlendirirken tabi geçen seneki pancar fiyatıyla da kıyaslamasını yapacak olursak bizim ölçeklerimize göre 3,3 kat bir artış söz konusu."

Bu seneki fiyatların olumlu ve makul olduğunu vurgulayan Akay, "Çiftçilerimizin bize genel anlamda ulaşan son tepkileri oldukça olumlu. Bizim de memnun olduğumuz, çiftçimizin de memnun olacağı bir fiyat. Bize gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. Bu fiyatlarla da inşallah gelecek sene açısından da pancar üretiminde herhangi bir sorun olmayacağı inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldıKayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kayseri Şeker

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:35
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.