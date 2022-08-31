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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi

31.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69. olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kadir Has Stadyumu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, genel kurulun şölen havasında geçtiğini belirtti.

Pancar çiftçisine hizmet etmek için birçok konuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Akay, "11,5 yıl önce devlet bizi buraya görevlendirdi. Devamında ise 3 dönemdir sizin oylarınızla bu görevi sürdürüyoruz. Ben koltuğa yapışmış biri değilim. Ben Türk çiftçisine hizmet edebiliyorsam burada kalmamın bir anlamı var. Şahsımla ilgili bir koltuk davasının peşinde değilim. Çiftçiye hizmet maksadıyla buradayım. Siz karar verdiğiniz sürece de bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Akay, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin sektördeki yükselişinin herkes tarafından takdir edildiğini ve yükselişin hızlanarak süreceğini vurguladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Türkiye'nin önde gelen kooperatiflerden olduğuna vurgu yapan Akay, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşa sahip çıkalım. Bu güzide kuruluş inşallah daha da güçlenerek hızlı bir şekilde bu hizmeti devam ettirecektir. Bizim hedefimiz çiftçinin geliri ve geçimi artırmak, çiftçimizi namerde de merde de muhtaç etmemek. Bu şiarla çalışıyoruz. Kayseri Şeker sektörde adım adım ilerliyor. Kayseri Şeker 3. fabrikasını alan sektördeki tek güç olarak büyümesine devam ediyor. Bu yönetim Turhal Şeker Fabrikası'nı aldı. Geçtiğimiz haziran ayında da borcunu bitirdi. Hedef 4. fabrika, hedef 'kızıl elma.' Biz bu yolu aziz çiftçimizle, çalışanlarımız ve yönetimimizle beraber yürüteceğiz."

Konuşmanın ardından mali bilanço oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan divan heyeti için verilen tekliflerin oylanmasının ardından kürsüye çıkmak isteyen kooperatifin önceki dönem başkanlarından Vedat Ali Özışık'a güvenlik görevlileri ve polis ekipleri müdahale etti.

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