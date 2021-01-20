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Kayseri polisi bir ayda 7 bin 437 vatandaşa ulaştı

20.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; 15 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında 7 bin 437 vatandaşa ulaşarak koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması ve kullanılması hakkında bilgilendirme yaptı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 15 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projeleri ile genel faaliyet ve çalışmaların yürütülmeye devam ettiği bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; 15 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında 7 bin 437 vatandaşa ulaşarak koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması ve kullanılması hakkında bilgilendirme yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 15 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projeleri ile genel faaliyet ve çalışmaların yürütülmeye devam ettiği bildirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında, öğrencilere yönelik 3 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde 2.137 bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik 90 sosyal yardım faaliyeti, 10 sosyal etkinlik ve 29 suç mağduru vatandaşımıza destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 20 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 39 metruk yapı bildirimi olmak üzere toplam 59 bildirimde bulunulmuştur. Yılbaşı tatili süresince sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri ile ilgili yayımlanan genelgeler doğrultusunda, İlimizin farklı bölgelerinde ikametlerinden yürüme mesafesinde market alışverişi için ayrılan 286 vatandaşımıza Koronavirüs pandemi kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, kentte 270 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapılmış, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 95 işyerine bilgilendirme faaliyeti yapılmış, 17 işyerine ise güvenlik kamerası taktırılması sağlandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle haber ajansları ziyaret edilerek basın mensuplarına çiçek takdim edildi. ’Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi 1 engelli çocuğa joystickli akülü araç teslimi yapıldı, 1 engelli çocuğun doğum gününe katılımı sağlandı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında; 15 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında 7 bin 437 vatandaşa ulaşıldı. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması ve kullanılması hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför/berber salonları, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde 189 bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ayrıca Genel Güvenlik ve Asayiş, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 4.649 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

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