YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri polisinden şok uygulama

Kayseri polisinden şok uygulama

İHA İHA
04.04.2024 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polisi destekli şok uygulama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince 28 ekip, 2 Özel Harekat unsuru ve 99 personelle şok uygulama yapıldı. 121 kişinin sorgulandığı uygulamada 528 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan, 6 kişiye ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Uygulama çerçevesince ayrıca 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 230 TL adli para cezası suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 6 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklamaAdıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama
Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülüSıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:11
Öğle
12:46
İkindi
16:21
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.