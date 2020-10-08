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Kayseri Sanayi Odası OSB’de pandemi denetimlerini sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, pandemi tedbirleri kapsamında üyelere ziyaretlerini sürdürerek, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu.Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirterek, “Şehrimizde alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı.

Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, pandemi tedbirleri kapsamında üyelere ziyaretlerini sürdürerek, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu.
Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirterek, “Şehrimizde alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Gerek il merkezinde gerek OSB’lerimizde olsun vaka sayılarında ciddi düşüler var. Tedbirleri elden bırakmazsak, filyasyon kurallarına da tam manası ile uyarsak bu hastalığın yayılma hızını ez az seviyeye düşürmüş oluruz” dedi.
Başkan Büyüksimitci, bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını belirterek, tedbirlere uyarak üretime devam eden sanayicilere teşekkür etti.

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