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Kayseri Şeker’den ekonomiye can suyu

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince çiftçiye ve ekonomiye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Kayseri Şeker, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince çiftçiye ve ekonomiye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Üreticisini bayramda da yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, ekonominin hareketlenmeye en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, 68 milyon liralık sulama ve bayram avansını çiftçiye ödeyerek, bölge ekonomisine adeta can suyu verdi.
Toplam 6 il, 21 bölge ve 421 köyde ekim yapan 14 bin 864 çiftçiye yapılan bu avans ödemesi ile çiftçinin sulama ile ilgili giderlerinin ve Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3 fabrikanın ekim sahasında bulunan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 14 bin 864 çiftçiye bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 333 milyon 478 bin 976 lira ödeme yaptıklarını belirterek, Kayseri Şeker’in Pandemi süreci de dahil her dönemde, çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydetti. Başkan Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince bugüne kadar 178 milyon 817 bin 679 lira ayni, 154 milyon 661 bin 297 lira ise nakdi avans ödemesi gerçekleştirdiklerini de söyleyerek; “Tarımın gelişmesi, çiftçinin kalkınması, sektörün ayakta durması ve Kayseri Şeker’in ebedi bir şekilde çiftçisine hizmet edebilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çiftçimize; 53 milyon 309 bin 106 lirası Sulama, 14 milyon 779 bin 970 lirası Bayram Avansı olmak üzere, toplamda 68 milyon 89 bin 76 lira ve genel toplamda ise 333 milyon lirayı aşan avans ödemelerimiz ile ekonomide hareketliliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, önemli bir nakit akışını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve Kayseri Şeker ailesinin Mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, birlik beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu nice bayramlar dilerim” şeklinde konuştu.

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