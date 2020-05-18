Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa’nın Kadir Gecesi Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi’nin İslâm Dünyası için önemli bir değer gecesi olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, mesajında şunları ifade etti;

“İçerisinde bulunduğumuz, ilahi rahmet ve mağfiretiyle gönüllere huzur getiren Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın burukluğunu yaşarken Kadir Gecesi’ne de ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Kadir Gecesi öyle bir gecedir ki, Cenabı Allah bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu Kadir Suresi ile insanlara müjdelemiştir. Duaların makbul olduğu bu geceyi, en iyi şekilde idrak ekmeliyiz. Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya sürekli ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak, ülkemizin ve tüm insanlığın huzuru için dua etmeliyiz. Özellikle koronavirüs salgınından tüm dünyanın bir an önce kurtulması için tüm içtenliğimizle ellerimizi semaya açmalı ve Cenab-ı Mevla’ya yalvarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere tüm Türk Dünyası ve İslâm Dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun.”

