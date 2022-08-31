YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

31.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde bir polis memurunu darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta emniyet amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şüpheli ile karakol girişindeki görevli polis memuru arasında arbede yaşandığı, diğer personelin müdahalesi sonucu şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yaralanan polis memurunun doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandıKayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyorAzerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladıKağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Polis memuru Tomarza Kayseri Valiliği darp

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.