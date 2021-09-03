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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi

03.09.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yerleşke içerisinde yer alan kapalı spor salonunda gerçekleşen buluşmada, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın teknik ekibi de yer aldı.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde antrenmanlarını sürdüren millilerle sohbet eden Vali Günaydın, 4-11 Ekim'de İtalya'da yapılacak şampiyonada ter dökecek sporculara başarılar diledi.

Günaydın, ziyaret sonunda sporculara Yukatel Kayserispor forması hediye etti.

Sporcular da Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın 10 numaralı formasını hediye etti.

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