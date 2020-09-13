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Kayseri Veteriner Hekimler Odası seçimleri başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası 49.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası 49. Genel Kurul seçimleri başladı. Seçimlerde yeniden aday olan mevcut başkan Akgün Ergül, “Mesleğimizi bir adım daha öne götürmek için çabalıyoruz” dedi.
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası’nda yapılan seçimlere 2 liste olarak girildi. Mevcut başkan Akgün Ergül’ün karşısında seçime, başkan adayı olarak Bülent Coşar kendi listesi ile girdi. Oy kullanacak oda üyeleri ise girişlerde maske mesafe ve hijyen kuralına uygun olarak içeri alındı.
Oda üyeleriyle birlikte mesleklerini öne taşımak için gayret gösterdiklerini söyleyen Akgün Ergül, “Bizim odalarımızın seçimleri Eylül ayında 2 yılda bir tekrarlanır. Geçtiğimiz hafta genel kurulumuzda oy çokluğu olmadığından dolayı, bu hafta Cumartesi divan heyetimizi tamamladık. Bugün de oda binamızda seçimlerimiz devam ediyor. Pandemi ile ilgili güvenlik tedbirlerimizi aldık ve seçim kurulu görevlileri de burada. Maske, eldiven ve dezenfektan gibi her türlü önlemimizi aldık. Kurallara uyarak seçimlerimize devam ediyoruz. Seçimlerimiz akşam 17.00’ye kadar devam edecek ve yoğun da bir ilgi var. Görevli meslektaşlarımız da burada sırayla oy kullanılmasını sağlamaktalar. Seçimlere katılan 2 listemiz var ve seçimlere bu listelerle girdik. Biz mesleğimiz için zaten buradayız. Bizim odamıza bağlı 450 tane üyemiz var ve üyelerimizle birlikte mesleğimizi bir adım daha ileriye götürmek için tüm çabamız devam ediyor” dedi.

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