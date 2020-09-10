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Kayseri’de 100 gram kubar esrar ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 gram kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Tomarza İlçesinde R.Ç.’nin evinde yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 20 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri’de 100 gram kubar esrar ele geçirildi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 gram kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Tomarza İlçesinde R.Ç.’nin evinde yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 20 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili R.Ç. gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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