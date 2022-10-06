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Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi

06.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık H.D.E, maktulün müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, suçlamaları reddederek olayın doğrusunu anlattığı önceki ifadesini tekrarladığını söyledi.

Maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyi B.D. de şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

B.D. olayla ilgili şunları anlattı:

"Sanık uyuşturucu bağımlısı. Gece eve sarhoş geliyor. Biz kendi çabamızla kamera kaydı bulduk. Kendisinin balkonda olmadığını söylüyor ama bu kayıtlardaki silüetlerden ikisinin balkonda olduğunu görüyoruz. Daha önce suni teneffüs yaptığını söyledi. İlk yardımı bilmeyen birinin bunu yapması bile tehlikeli. Orada doktorun müdahale etmesini ve gelen ambulansı engelliyor. Adli tıp raporunda da tırnak izi var. Tırnaklarından deri parçaları çıkıyor."

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.

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