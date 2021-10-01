Kayseri'de 12 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Sanayi ve Eski Sanayi sitelerinde iş yerleri ve otomobillerden akü çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelinin Y.Y. (30) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, hırsızlık suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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