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Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı

04.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 12 ilde aranan zanlı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilde 17 farklı dosyadan aranması bulunan Ö.Ü'nün Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ö.Ü. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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