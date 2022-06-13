Kayseri'de 12'si firari hükümlü 20 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12'si firari hükümlü, 20 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 2 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 12 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 8 kişi serbest bırakıldı.



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