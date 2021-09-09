Kayseri'de 1458 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde bir şüphelinin depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Depodaki aramada, 1458 sentetik uyuşturucu hap ile macun şeklinde 540 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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