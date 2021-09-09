YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 1458 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de 1458 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

09.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 1458 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde bir şüphelinin depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Depodaki aramada, 1458 sentetik uyuşturucu hap ile macun şeklinde 540 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Yazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresiYazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresi
Kayseri'de jandarma ekipleri kırsalda eğitim gören çocukların okul heyecanına ortak olduKayseri'de jandarma ekipleri kırsalda eğitim gören çocukların okul heyecanına ortak oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:40
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Billur Başkal Eczane
Melikgazi
Boduroğlu Eczane
Kocasinan
Karakaya Eczane
Melikgazi
Korkmaz Eczane
Kocasinan
Sıhhat Eczane
Kocasinan
Başalp Eczane
Melikgazi
Cihangir Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.