Kayseri'de 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı

Başkan Memduh Büyükkılıç, şehirde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir hizmet almalarını sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 salgını süresince Kayseri’de bulunan 1600 berber ve kuaförün daha sağlıklı, güvenilir hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzaladı.

"Asıl olan güven sorunudur. Vatandaşın 1600 kuaförde ve berberde 'sağlıklı bir şekilde hizmet aldım' diyebilmesi bizler için çok önemli. Hiçbir sorun olmama yönünde irade gösteriyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Maske, mesafe, temizlik konularında da gerekli hassasiyeti gösterirsek süreci sıkıntısız yürütebileceğiz. Şehrimiz Akıllı Şehir Projesi ile her alanda bilgi çağının gereklerini yerine getiriyor. Akıllı Şehir uygulamasına sonraki süreçte yeme içme mekanları da katılacak."

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da belediyenin salgın sürecinde ve sonrasındaki destekleri, hizmetleri için yetkililere teşekkür etti.

