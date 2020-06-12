YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı

Kayseri'de 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı

Kayseri'de 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki 1600 berber ve kuaförle "hijyen" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 salgını süresince Kayseri’de bulunan 1600 berber ve kuaförün daha sağlıklı, güvenilir hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzaladı.

Protokol gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir uygulamasında Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı işletmelerin isim, iletişim ve adres bilgileri yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1600 kuaför ve berbere dezenfeksiyon işlemi uygulayacak ve işletmelere yönelik denetim gerçekleştirecek.

Sağlıklı hizmet sunulması amacıyla belediyenin belirlediği azami şartlara uygun iş yerlerine hijyen sertifikası verilecek.

Başkan Memduh Büyükkılıç, şehirde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir hizmet almalarını sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Asıl olan güven sorunudur. Vatandaşın 1600 kuaförde ve berberde 'sağlıklı bir şekilde hizmet aldım' diyebilmesi bizler için çok önemli. Hiçbir sorun olmama yönünde irade gösteriyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Maske, mesafe, temizlik konularında da gerekli hassasiyeti gösterirsek süreci sıkıntısız yürütebileceğiz. Şehrimiz Akıllı Şehir Projesi ile her alanda bilgi çağının gereklerini yerine getiriyor. Akıllı Şehir uygulamasına sonraki süreçte yeme içme mekanları da katılacak."

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da belediyenin salgın sürecinde ve sonrasındaki destekleri, hizmetleri için yetkililere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.