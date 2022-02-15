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Kayseri'de 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.02.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan yakalama emri ve 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S'nin Yukarı Erkilet Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cazaevine teslim edildi.

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