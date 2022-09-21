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Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı

21.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin sürücü hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık İ.S. ile kazada hayatını kaybeden H.B. ve N.K'nin müşteki yakınları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, olay günü kamyon ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nden çevre yoluna çıktığını belirterek, "Emniyet şeridinde park halindeki aracı son anda fark ettim. Işıkları yanmıyordu. Uyarı levhası yoktu. Fark ettiğimde frene bastım ancak kaza oldu." diye konuştu.

Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada dinlenen tanık, kaza yerinde gördüklerini anlatınca, bazı müştekiler gözyaşlarına engel olamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyonun, 29 Temmuz'da kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu araçlarda yangın çıkmış, otomobildeki H.B. ve N.K. yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İ.S, tutuklanmıştı.

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