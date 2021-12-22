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Kayseri'de 2 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

22.12.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma, Kocasinan ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1034 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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