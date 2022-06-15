YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

15.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.

Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıKayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildiBursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.