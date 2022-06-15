Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.
Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz