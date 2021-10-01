Kayseri'de 28 ton 600 kilogram sahte gübre ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda 28 ton 600 kilogram sahte gübre bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir depoda sahte gübre bulunduğu bilgisi alan Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 572 çuvalda 28 ton 600 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



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