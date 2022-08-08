Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde apartmanın 3. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda oynayan 3 yaşındaki M.E. aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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