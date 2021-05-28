Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kayseri'de yerel mahkemenin benzer bir olayda aldığı kararı da heyete sunduklarını belirten Ergüneş, "O davada anne 'kendi altsoyuna karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı, Yargıtay da bunu onamıştı. Bu kararı da mahkemeye emsal niteliğinde sunmamıza rağmen mahkeme beraat kararı verdi." ifadelerini kullandı.

UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Rahime Aslantaş Yücel de beraat kararı dolayısıyla istinafa başvuracaklarını dile getirerek, ellerinde emsal kararlar olduğunu kaydetti.

- Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

