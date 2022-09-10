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Kayseri'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

10.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y'nin merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan P.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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