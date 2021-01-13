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Kayseri’de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

13.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 38 ABY 376, 38 ABG 768 ve 38 ADN 868 plakalı otomobiller ile 38 ABE 009 plakalı tır kaza yaptı.

Kayseri’de 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 38 ABY 376, 38 ABG 768 ve 38 ADN 868 plakalı otomobiller ile 38 ABE 009 plakalı tır kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller karşı şeride geçerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliği sağlarken sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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