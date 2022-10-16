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Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

16.10.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı evlerden, klima motoru ve elektrikli demir kesici alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezindeki farklı adreslere düzenlediği operasyonda şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Kayseri hırsızlık

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