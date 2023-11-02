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Kayseri’de 5 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs önce kameraya sonra polis yakalandı

02.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de camilerden hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kentte meydana gelen 5 camiden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın N.B. (24) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, N.B.’nin hırsızlık yapmak için girdiği camilerde dikkat çekmemek için cemaat gibi davrandığı, cemaatin camiden ayılmasının ardından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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