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Kayseri'de 500 çocuğa kışlık elbise yardımı yapıldı

30.01.2021 20:35 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de 500 çocuğa kışlık elbise yardımı yapıldı

Kayseri'de 500 çocuğa kışlık elbise yardımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'deki ihtiyaç sahibi 500 çocuğa mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maskenin bulunduğu yardım paketleri dağıtıldı.

Dar gelirli öğrencilerin ailelerine de maddi yardımda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Şahin Güven, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladıklarını belirtti.

Yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Vefa gereği olarak Avrupa’daki dostlarımızın, kardeşlerimizin, Anadolu topraklarına ve buradaki ihtiyaç sahiplerine göndermiş olduğu yardımları inşallah ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edeceğiz. Bundan dolayı bu yardımlara katkı sağlayan Avrupa’daki mümin kardeşlerimize, Anadolu’dan Avrupa’ya giden dostlarımıza ve aynı zamanda farklı milletlerden olup insanlara hizmet ve yardım etmek için WEFA grubumuza yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Maden de organizasyonda birçok kişinin emeğinin geçtiğini belirterek, "Aileleri ziyaret edeceğiz, onlara zekat yardımında bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla bir araya gelip çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapacağız. Dağıtımlarımıza çarşamba ve perşembe devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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