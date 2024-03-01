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Kayseri’de 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İHA İHA
01.03.2024 08:36
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6. kattan düşen bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda E.Ö. (24), 6. kattaki evlerinin pencere kısmından dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan E.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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