Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasındaki arazide bir kişinin çukura düştüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri M.D'yi düştüğü çukurdan çıkardı.

Kazadan yara almadan kurtulan M.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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