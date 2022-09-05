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Kayseri'de 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

05.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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