Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7'si firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 13 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, O.U, H.D, A.K, İ.S, A.Y. ve O.Ç. ile farklı suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan 11'i serbest bırakıldı, 7 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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