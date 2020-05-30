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Kayseri'de 82 yıllık tarihi okul sınavla öğrenci alacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.05.2020 09:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de 82 yıllık tarihi okul sınavla öğrenci alacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1938 yılında açılan ve yıllarca öğretmen yetiştiren, zamanla Anadolu lisesine dönüştürülen Pazarören Anadolu Lisesi, önümüzdeki eğitim döneminde sınav ile öğrenci alacak.

Pazarören Mahallesi'nde 1938'de eğitmen kursu vermek için açılan, 1939-1940 öğretim yılında iki katlı 5 sınıflı yatılı bölge okulu olan taş bina, köy enstitüsüne dönüştürüldü. 1954'de Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu olarak ismi değiştirilen okulda, 1957 yılına kadar öğretmen yetişti. 1975 yılından sonra okul, öğretmen lisesi olarak eğitim hayatına devam ederken 1989'da Anadolu Öğretmen Lisesi adını aldı. 1989'da okul, Anadolu Öğretmen Lisesi olunca bünyesinde Pazarören Lisesi ve Ortaokulu kuruldu.

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5 Mayıs 2000 tarih ve 2576 sayılı kararı ile 96 dönümlük okul alanı koruma altına alınıp, toplam 26 binadan 18'i ana bina ve 3 lojman tescillendi.

Halen bir eğitim binası içerisinde Pazarören Anadolu Lisesi adıyla eğitimine devam eden okul, önümüzdeki sezon sınavla öğrenci alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl "Proje Okul" ilan edilen tarihi eğitim yuvasını ziyaret eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınarbaşı ilçesinde 1938 yılında açılan ve yıllarca öğretmen yetiştiren, bu sene sınavla öğrenci alacak Pazarören Anadolu Lisemizi ziyaret ettik. Tarihinde sağlık durumu nedeniyle 300'e yakın öğrencinin vefat edip, okul bahçesine defnedildiğini biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.

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