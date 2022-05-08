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Kayseri'de 84 yaşındaki şehit annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti

08.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 84 yaşındaki şehit annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 84 yaşındaki anne Rafet İnci, 29 yıldır her Anneler Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret ediyor.

İnci, 1993 yılında Şırnak'ta şehit düşen oğlu er Ahmet İnci'nin Kartal Şehitliği'ndeki mezarının başında dua etti.

İlerlemiş yaşına rağmen tek başına şehitliğe gelen İnci, her yıl Anneler Günü'nde oğlunu ziyaret ettiğini söyledi.

Oğlunun, vatani görevini tamamlamaya kısa süre kala şehit düştüğünü anlatan İnci, "Oğluma geldim, o geleceğine ben geldim. Onu gelmiş kabul ediyorum." dedi.

Ömrü oldukça oğlunun kabrini ziyaret edeceğini vurgulayan İnci, şunları dile getirdi:

"Oğlumun askerliğinin bitmesine az kalmıştı. Dağdan taburla gelirken oğlum şoförmüş, bir karartı görmüş. 'Komutanım, bakıp geleyim.' demiş. Komutan, 'Senin askerliğin bitti, imzanı atıp gideceksin.' demiş. Oğlum ısrar etmiş, 'Komutanım, izin ver gideyim, ya gazi olurum ya şehit.' demiş. Komutan da 20'şerden 40 askerin ona eşlik etmesini söylemiş. Oğlum, 'Komutanım, 40 anne ağlayacağına benim anam ağlasın.' demiş. Oğlum orada vurulmuş. Arkadaşları dedi ki 'Senin oğlun koca taburu kurtardı.' Nişanlıydı, kısmet olmadı. Allah devletimize düzen versin."

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